De Laurentiis: “Sarà un mercato di attesa. Non faremo una campagna di saldi” (Di martedì 25 agosto 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro nel secondo giorno del ritiro estivo della squadra. Si è rivolto al sindaco e al presidente della Regione Abruzzo. “Avete mantenuto le promesse in brevissimo tempo e questo dimostra che tra di noi può esserci amicizia, e anche tra il Napoli e l’Abruzzo. Avete dimostrato con i fatti e in breve tempo di essere capaci di fare quello che altrove non si riesce a fare. Anche la Regione ci ha messo del suo, è stata la prima regione che ha permesso la possibilità ai tifosi di poter partecipare agli allenamenti nello stadio, e non è poca cosa. La Regione si sta anche adoperando per aumentare il numero del pubblico, visto che l’impianto contiene 7mila posti. Non voglio dire che arriveremo a 4mila, ma spero che riusciremo a ... Leggi su ilnapolista

