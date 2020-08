De Laurentiis live in conferenza stampa (Di martedì 25 agosto 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro nel secondo giorno del ritiro estivo della squadra. “Avete mantenuto le promesse in brevissimo tempo e questo dimostra che tra di noi può esserci amicizia, e anche tra il Napoli e l’Abruzzo. Avete dimostrato con i fatti e in breve tempo di essere capaci di fare quello che altrove non si riesce a fare. Anche la Regione ci ha messo del suo, è stata la prima regione che ha permesso la possibilità ai tifosi di poter partecipare agli allenamenti nello stadio, e non è poca cosa. La Regione si sta anche adoperando per aumentare il numero del pubblico, visto che l’impianto contiene 7mila posti. Non voglio dire che arriveremo a 4mila, ma spero che riusciremo a raddoppiarli”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Laurentiis in conferenza stampa (live) Il presidente del Napoli presenta il ritiro estivo di Castel di Sangro in… - 100x100Napoli : La conferenza stampa di presentazione del ritiro del #Napoli. - _SiGonfiaLaRete : LIVE – Conferenza stampa Napoli a Castel di Sangro, Gattuso: 'Sorpreso delle strutture, siamo molto soddisfatti'… - MundoNapoli : LIVE! De Laurentiis e Gattuso in Conferenza … - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis live DIRETTA LIVE - Conferenza stampa di Gattuso e De Laurentiis Il Napoli Online FOTO - ADL e Gattuso in conferenza: esposta anche la Coppa Italia

Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Come mostrano gli scatti del nostro inviato, il presidente De Laurentiis e Gennaro Gattuso - che sarann ...

LIVE - ADL e Gattuso in conferenza: tra poco su TN

Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro e prima conferenza stampa con protagonisti il presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rino Gattuso. Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro e pr ...

Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Come mostrano gli scatti del nostro inviato, il presidente De Laurentiis e Gennaro Gattuso - che sarann ...Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro e prima conferenza stampa con protagonisti il presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rino Gattuso. Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro e pr ...