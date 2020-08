Covid-19, rischio di un nuovo lockdown? 'Spero di no. A marzo pagato il ritardo di un virus che circolava da mesi' (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, balzo dei contagiati nel Forlivese: contatti con positivi o rientri dall'estero 24 August 2020 Siamo alle prese con un 'ritorno' del virus, un aumento di contagi che nella maggior parte ... Leggi su forlitoday

Ultime Notizie dalla rete : Covid rischio Cena pubblica in tempi di Covid: a rischio il commissario Ue al commercio Hogan Il Sole 24 ORE Coronavirus. Galli: "Nulla di paragonabile a prima ondata. In classe 5-6 ore con mascherina? Utopia"

25 agosto 2020 "Rispetto alla prima grande ondata non c'è nulla di paragonabile: c'è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati". L'i ...

Isola di Capri capofila nazionale nello sperimentare la lotta al Covid grazie ad hub diffusi e app Immuni

CAPRI – Le Giunte dei Comuni di Capri ed Anacapri approvano, con due specifiche delibere, il progetto “Isola di Capri e Immuni”, che rappresenterà un nuovo strumento di difesa dall’emergenza Covid-19.

