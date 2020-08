Coronavirus e dentisti, come curarsi in tutta sicurezza (Di martedì 25 agosto 2020) La diffusione di COVID-19 è rapidamente diventata un’emergenza mondiale, e la professione odontoiatrica, a causa del rapporto di stretta vicinanza con il paziente e della produzione di aerosol durante la maggior parte delle procedure, è esposta ad alto rischio di contagio. Il gruppo universitario della Scuola di Odontoiatria dell’Università di Pisa fin dall’inizio dell’emergenza si è adoperato nella ricerca di potenziali misure preventive atte a garantire le cure odontoiatriche in sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori. I risultati hanno portato alla stesura e pubblicazione di un e-book dal titolo “Dental practice in the era of SARS-CoV-2 pandemic: a checklist to enhance safety and good practice”, disponibile gratuitamente online ( ), in cui sono raccolti dei suggerimenti operativi ... Leggi su meteoweb.eu

ANSA_Salute : L’Associazione Nazionale #Dentisti Italiani non condivide la posizione dell’#OMS, secondo cui i trattamenti… - antorav10 : OMS ci vuole togliere anche il dentista, potrebbe invece dirci perché ha aspettato tanto a dare notizia della diffu… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #OMS avvisa i #DENTISTI, le #VISITE #ODONTOIATRICHE NON #URGENTI vanno #RINVIATE. Ecco perché è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dentisti Coronavirus e dentisti, come curarsi in tutta sicurezza Meteo Web Mascherina nociva per l’igiene orale? Alcuni dentisti Usa la sconsigliano: “Provoca infiammazioni gengivali e alitosi”

Alcuni dentisti sostengono che l’uso della mascherina comporterebbe delle conseguenze sulla salute orale, ad esempio malattie gengivali e alitosi. Indossare la mascherina è un forma di protezione dal ...

Bonus in arrivo per 540.000 liberi professionisti

Il «gettone» da 1.000 euro arriverà «nei prossimi» pure ai medici e ai dentisti ed è disponibile nell'area riservata ... o sospeso l'attività per gli effetti del Coronavirus, ndr). Circa 9.700 ...

Alcuni dentisti sostengono che l’uso della mascherina comporterebbe delle conseguenze sulla salute orale, ad esempio malattie gengivali e alitosi. Indossare la mascherina è un forma di protezione dal ...Il «gettone» da 1.000 euro arriverà «nei prossimi» pure ai medici e ai dentisti ed è disponibile nell'area riservata ... o sospeso l'attività per gli effetti del Coronavirus, ndr). Circa 9.700 ...