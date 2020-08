Calciomercato Milan, Maldini: “Non faremo il colpaccio, Bakayoko ci piace. Ibra e Donnarumma? Rispondo così” (Di martedì 25 agosto 2020) I dirigenti del Milan si proiettano al Calciomercato in entrata e in uscita dei rossoneri in vista della nuova stagione.Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, accompagnato dall'amministratore delegato del club Ivan Gazidis e dal direttore sportivo Frederic Massara, ha tenuto quest'oggi una conferenza stampa atta a definire gli obiettivi per il prossimo campionato di Serie A."La scorsa stagione abbiamo messo le basi per la nostra idea di Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra inverno e estate, quest'anno invece ci saranno delle operazioni mirate, non vogliamo illudere i tifosi e non avremo la possibilità di fare dei colpi come nel passato, ma siamo attenti alle occasioni. Ibrahimovic? Stiamo lavorando per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo ... Leggi su mediagol

