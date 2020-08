Briatore verità sul ricovero: “Ha la prostatite”, parla la Santanchè (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore non ha il Coronavirus? A parlare, questa volta, è la politica Daniela Santanchè, che ha voluto fare chiarezza sulle condizioni di salute del proprietario del Billionaire. Dopo tutte le notizie emerse sulla Sardegna e sui contagi da Covid-19, la Santanchè ha voluto spendere qualche parola su quello che ha definito, a In Onda … L'articolo Briatore verità sul ricovero: “Ha la prostatite”, parla la Santanchè proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

EmanuKant : RT @GioChirilly: Pensate davvero che #Briatore sia ricoverato per #Covid? Io credo più per affaticamento dovuto all'età per poter sostenere… - Alessan32300041 : @repubblica Quando si gioca troppo con il Pipino ... ???????????? Forse la Santanchè ha detto una penosa bugia peggiore… - sunkencondos : @NicolaPorro La verità è che il #Covid non merita di prendersi #Briatore. Nessuno augura il male a nessuno, nemmeno a un virus. - BlackCa55593059 : @stanzaselvaggia Briatore, negazionismo, San Raffaele. Trovate qualcosa che possa andar storto? La verità è un lus… - Fratzen13 : RT @GioChirilly: Pensate davvero che #Briatore sia ricoverato per #Covid? Io credo più per affaticamento dovuto all'età per poter sostenere… -

