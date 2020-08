Bretagne Classic, successo di Michael Matthews (Di martedì 25 agosto 2020) Michael Matthews, Aus, Sunweb, ha vinto la Bretagne Classic a Plouay ottenendo così il primo successo stagionale dopo essere arrivato terzo alla Sanremo dell'8 agosto. Sul podio anche Mezgec e ... Leggi su gazzetta

