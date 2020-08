Berizzi si “scusa” ma la toppa è peggio del buco: “Gli odiatori seriali non mi hanno capito” (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Alla fine, puntualissima, è arrivata la classica «toppa che è peggio del buco» anche per Berizzi. Le ha chiamate «scuse», ma hanno il sapore di presa per i fondelli, di un cartellino da timbrare per la figuraccia che ieri lo ha portato al centro della bufera mediatica. Il giornalista bergamasco aveva fatto indignare tutti per il suo tweet di dubbio gusto sul nubifragio di Verona, dove imputava le cause del disastro al karma che si era implacabilmente abbattuto contro i fascisti e razzisti scaligeri: «Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, ... Leggi su ilprimatonazionale

