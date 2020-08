Barcellona, Vidal: “Quando metti all’angolo una tigre, lei combatte e non si arrende” (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) “Quando metti all’angolo una tigre, lei non si arrende, combatte!”. Con queste parole Arturo Vidal appare su Twitter con nuove FOTO che lo ritraggono sorridente. Nel post del cileno spunta anche un ritratto, in cui si nota mezza faccia di Vidal e l’altra metà di una tigre. Il futuro dell’ex Juventus come riportano i media spagnoli è ancora incerto. Secondo quanto trapela il nuovo tecnico Koeman non gradirebbe la presenza del sudamericano nel Barcellona che verrà. Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!💪🏽👑😉👍🏽🐯 pic.twitter.com/UnZsLNzI9S — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 25, 2020 Leggi su sportface

MarioGiunta : Barcellona, la rivoluzione non risparmia nessuno. Tra gli intoccabili, Bartomeu non citato Busquets, Pique, Alba, V… - matteoborrell : RT @MarcoFacchetti: Nel mentre, ecco Pjanic a Barcellona pensando di giocare con #Messi, Suarez e Vidal. - Saby92J10 : RT @MarcoFacchetti: Nel mentre, ecco Pjanic a Barcellona pensando di giocare con #Messi, Suarez e Vidal. - sportface2016 : Il nuovo post di Arturo #Vidal - #Barcellona - col_cris : RT @MarcoFacchetti: Nel mentre, ecco Pjanic a Barcellona pensando di giocare con #Messi, Suarez e Vidal. -