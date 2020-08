Auto parcheggiata subito dopo il cantiere: il bus rimane bloccato per diversi minuti (Di martedì 25 agosto 2020) Un bus della linea 40 Gtt, gestita però dalla Canova, è rimasto bloccato nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 agosto 2020, a causa di una Hyundai I20 parcheggiata in modo insensato all'uscita di una ... Leggi su torinotoday

zazoomblog : Auto parcheggiata subito dopo il cantiere: il bus rimane bloccato per diversi minuti - #parcheggiata #subito… - marinapiva67 : RT @pisqu4no: #Verona il giorno dopo giorno il #nubifragio ,l'auto era parcheggiata davanti l'entrata del garage ed è stata spinta lì dalla… - pisqu4no : #Verona il giorno dopo giorno il #nubifragio ,l'auto era parcheggiata davanti l'entrata del garage ed è stata spint… - wereweborntodie : *auto parcheggiata al sole*: “Fabio, tua cuginetta Maria sabato si farà la comu-“ “Non me ne frega un cazzo di ques… - rafelez : RT @ibico75: Kim Jong Un sarebbe in coma e la sorella già alla guida della nazione. Lo hanno dedotto da come è parcheggiata l'auto presiden… -

Sanremo: 200 posti auto in piazza Eroi, settembre mese decisivo per il progetto del parcheggio interrato

Settembre sarà il mese decisivo per l’ambizioso progetto del Comune di Sanremo per la realizzazione del tanto atteso posteggio interrato di piazza Eroi. La giunta sarà chiamata a valutare la sostenibi ...

Una frana sul parcheggio del Moncenisio, distrutte sette vetture

Una frana di sassi e grosse rocce si è staccata domenica in val Cenis sul versante francese del Moncenisio. Le rocce sono rotolate su un parcheggio danneggiando una quindicina di macchine e furgoni pa ...

