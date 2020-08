Atletica, confermata positività al Covid-19 di Usain Bolt: polemiche in Giamaica per una sua festa (Di martedì 25 agosto 2020) Nella giornata di ieri il primatista mondiale dei 100 e 200 metri, Usain Bolt, aveva annunciato di aver contratto il Covid-19 ed oggi è arrivata la conferma ufficiale direttamente dal ministro della Salute della Giamaica, Christofer Tufton: “Abbiamo notificato a Bolt gli esiti del tampone ed è positivo”. La notizia della positività al Coronavirus del plurimedagliato atleta ha scatenato diverse polemiche in Giamaica, poiché sarebbe il risultato di una festa di compleanno dello stesso ex velocista, a cui avrebbe partecipato anche l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling. Il primo ministro di Kingston, Andrew Holness, ha espressamente dichiarato di volere fare luce su tale faccenda: “Dopo le ... Leggi su sportface

