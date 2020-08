Ardea, il sindaco contro il consigliere Centore: ‘Dovrebbe vergognarsi: invece di denunciare gli basterebbe informarsi’ (Di martedì 25 agosto 2020) “Il consigliere Centore dovrebbe vergognarsi per il suo comportamento nei confronti di quest’amministrazione – inizia così lo sfogo del sindaco di Ardea Mario Savarese contro l’esponente di opposizione di “Cambiamo! con Toti” – Il suo unico scopo è quello di denigrarla a ogni costo, anche con falsità. Mi riferisco all’esposto/denuncia da lui presentato anche in Prefettura, dove si paventano reati gravissimi per abbandono di rifiuti pericolosi”. “Nello specifico – prosegue il Primo Cittadino – materiali bituminosi di risulta dai lavori di manutenzione che si stanno completando presso la scuola Manzù. Vorrei far notare che il cantiere è ancora aperto e i lavori ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, il sindaco contro il consigliere Centore: ‘Dovrebbe vergognarsi: invece di denunciare gli basterebbe informa… - ilfaroonline : Ardea, rifiuti abbandonati in strada a pochi metri dal punto di raccolta: l’ira del Sindaco - AFAntoAnt : RT @canaledieci: PARCO ZOOMARINE, DISPOSTI 5 GIORNI DI CHIUSURA: 'NON RISPETTA LE NORME ANTI-COVID' Il sindaco di Pomezia ha ordinato la ch… - be_marconi : RT @tempoweb: Rogo di Ardea, c'è ancora la nube tossica. Appello a non uscire di casa - benvenutip : Nube tossica ad Ardea, il sindaco: 'Non uscite di casa' -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea sindaco Ardea, il sindaco: «Rifiuti davanti a Castrum Inui proprio quando lo riapriamo» Il Caffè.tv Ardea, rifiuti abbandonati in strada a pochi metri dal punto di raccolta: l’ira del Sindaco

Ardea – “Dal lunedì al sabato, tutte le settimane, sul piazzale presso il ‘lido le Salzare’, nel nostro comune si raccoglie il verde e i rifiuti ingombranti; su appuntamento, anche i Rae (elettrodomes ...

‘Manzù non si tocca’, l’artista sepolto ad Ardea. La mobilitazione dei cittadini: ‘Vogliamo verità e giustizia’

I cittadini di Ardea, ma anche di Aprilia, di Pomezia e di Albano si sono incontrati sabato 22 agosto davanti al MUSEO MANZÙ per continuare la MOBILITAZIONE CIVICA “MANZÙ NON SI TOCCA” con il fine di ...

Ardea – “Dal lunedì al sabato, tutte le settimane, sul piazzale presso il ‘lido le Salzare’, nel nostro comune si raccoglie il verde e i rifiuti ingombranti; su appuntamento, anche i Rae (elettrodomes ...I cittadini di Ardea, ma anche di Aprilia, di Pomezia e di Albano si sono incontrati sabato 22 agosto davanti al MUSEO MANZÙ per continuare la MOBILITAZIONE CIVICA “MANZÙ NON SI TOCCA” con il fine di ...