USA, Jacob Blake ucciso dalla Polizia: sparati sette colpi di pistola -Video (Di lunedì 24 agosto 2020) Altro caso alla George Floyd negli USA, ad essere ucciso questa volta è Jacob Blake: la Polizia lo colpisce con sette colpi di pistola alle spalle USA ancora una volta sotto shock. In Kenosha, nel Wisconsin, un uomo di colore, Jacob Blake, viene ucciso a colpi di pistola dalla Polizia. Sono ben sette le pallottole sparate dagli agenti sul corpo dell’uomo. Gli agenti erano stati chiamati per problemi domestici, ma in un Video registrato con un telefono, si vede l’uomo avvicinarsi al proprio suv con le pistole puntate contro e quando apre la portiera viene ucciso. ... Leggi su bloglive

