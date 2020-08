The Weeknd, l’album “After Hours” è disco d’oro (Di lunedì 24 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Continua il successo di The Weeknd. “After Hours” conquista infatti il disco d’oro in Italia. Si tratta dell’album più venduto nel 1° semestre 2020 negli Stati Uniti, e anche in Italia si mantiene stabile in Top 20 nella classifica FIMI/Gfk dal giorno della sua pubblicazione, raggiungendo il primato di album internazionale più venduto dell’anno fino ad oggi.Anche i singoli estratti da questo progetto discografico dei record continuano a dominare le classifiche. “Blinding Lights”, certificato doppio disco di Platino in Italia, si conferma la hit del 2020 ed è tutt’oggi in Top 10 della Global Spotify Chart, con oltre 1 miliardo e 350 milioni di stream sulla piattaforma. Con 19 settimane alla #1 nella classifica ... Leggi su ilcorrieredellacitta

The Weeknd e Calvin Harris: arriva un nuovo singolo

Super collaborazione tra The Weeknd e Calvin Harris. Il rapper e il famoso dj hanno inciso un nuovo brano, che si preannuncia come una super hit. Il titolo del singolo è “Over Now”; il rilascio è in p ...

