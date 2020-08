Salvini: "Con tutti i problemi dell’Italia Conte si preoccupa dell'inciucio Pd-M5S" (Di lunedì 24 agosto 2020) Le vacanze estive volgono al termine per tanti politici anche perché le elezioni regionali di settembre incombono. Lo sa bene Matteo Salvini, uno che in campagna elettorale c’è praticamente sempre, anche in pieno agosto. L’anno scorso, quando lancio l’ultimatum che fece cadere il Conte 1, come quest’anno. Il leader della Lega, da Foggia per un’iniziativa della Lega, punta il governatore pugliese Emiliano accusandolo di una instancabile campagna acquisti: "Ha provato disperatamente fino all'ultimo a comprarsi pezzi di 5 Stelle". Ma Il capitano attacca in casa anche il premier: "E poi c'è Conte, un presidente del consiglio che con tutti i problemi che hanno gli italiani, perde tempo a cercare l'inciucio ... Leggi su blogo

