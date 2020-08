Rientri dalla Sardegna, Loffredo replica a Caldoro: 'E' un bugiardo, non sono un untore' (Di lunedì 24 agosto 2020) Esplode la polemica politica dopo il caso di positività al Covid-19 dell'assessore al commercio di Salerno Dario Loffredo , rientrato di recente dalla Sardegna. Il caso Dopo le critiche giunte dal ... Leggi su salernotoday

infoitinterno : Covid bollettino Lazio, contagi in discesa: 146 in 24 ore: il 40% per rientri dalla Sardegna. Un morto - massimo15691 : Ma la raggi chiude le piazze e vie ???????????????Covid bollettino Lazio, contagi in discesa: 146 in 24 ore: il 40% pe… - massimo15691 : Come?la raggi però invita a multare?????????????????????Covid bollettino Lazio, contagi in discesa: 146 in 24 ore: il… - andvaccaro : RT @paolorm2012: Allarme rientri dalla Sardegna: “Ora tamponi anche all’imbarco” | Rep - zazoomblog : Covid dalla Regione: prosegue piano sicurezza per i rientri in Campania - #Covid #dalla #Regione: #prosegue -