Negli aeroporti di Shanghai la rete 5G (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – In occasione della inaugurazione della terza edizione della China International Import Expo (CIIE), in programma a novembre, i due aeroporti internazionali di Shanghai (Shanghai Pudong International Airport e lo Shanghai Hongqiao International Airport) saranno serviti dalla rete 5G. Il servizio nasce sulla scia di un accordo sottoscritto dalla Shanghai Airport Authority con quattro delle più importanti società di telecomunicazioni. Nell’agglomerato di Shanghai tutte le aree urbane centrali esterne e le zone suburbane risultano già coperte dalla rete. Leggi su quifinanza

pfmajorino : #Fontana è sempre più agghiacciante. Manco l'organizzazione seria dei controlli sanitari negli aeroporti. Che squ… - SkyTG24 : Per il chirurgo #RoyDeVita, i tamponi rapidi per il #covid19 effettuati negli aeroporti, sarebbero inaffidabili. 'Q… - NicolaPorro : Del calo dei #contagiati nessuno ne parla ma se aumentano arrivano i titoloni. Il principio di questo #Governo: far… - amgela10918159 : RT @claudio_2022: Il grande bluff dell'assessore A. D'Amato della regione Lazio, che vieta ai laboratori privati ad alta specializzazione d… - ilcruciverba : @pfasce @CottarelliCPI Negli aeroporti e centri commerciali come fanno? -