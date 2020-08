Marina di Carrara, intervengono per sedare una rissa. Sassaiola e insulti contro gli agenti: “Quattro stronzi in divisa non ci fermeranno mai” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un gruppo di ragazzi, la notte tra sabato e domenica, ha lanciato vari oggetti contro gli agenti di polizia intervenuti per sedare una lite tra due giovani in visibile stato di ebbrezza a Marina di Carrara (Massa Carrara). All’arrivo delle volanti, fanno sapere gli investigatori, due ragazzi che si stavano picchiando si sono dimostrati subito aggressivi nei confronti degli agenti e nel corso dell’identificazione di uno di loro, un 21enne, un nutrito gruppo di altri ragazzi ha iniziato a inveire contro le forze dell’ordine e a lanciare oggetti vari, arrecando danni a due autovetture di servizio e lievi lesioni ad alcuni degli operatori di polizia intervenuti. L’episodio è stato registrato dagli impianti di videosorveglianza ... Leggi su ilfattoquotidiano

