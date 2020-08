La figuraccia della Pd Moretti in tv: parla e fa un clamoroso errore grammaticale (Di lunedì 24 agosto 2020) figuraccia di Alessandra Moretti in tv. L’europarlamentare del Pd, in collegamento con il Tg4, fa un errore grammaticale clamoroso: «Che come dicete…». Si accorge dell’imperdonabile gaffe e si corregge subito: «Giustamente avete detto voi». Un errore che non è sfuggito alla gogna del web. E così il brevissimo estratto è stato girato al profilo Twitter @NonLeggerlo, sempre pronto a ridicolizzare il politico di turno. La Moretti non è sola ed è in buona compagnia. Alessandra Moretti è in buona compagnia Negli ultimi mesi ha fatto storia l’indimenticabile “vairus” di Luigi Di Maio. Pensando fosse una parola inglese e non ... Leggi su secoloditalia

