I rom prendono centomila euro dalla Appendino ma non vanno via (Di lunedì 24 agosto 2020) Mille euro per tornare in Romania o per affittare una casa e lasciare l'accampamento abusivo. Il "bonus" che Chiara Appendino ha dato ad alcune famiglie Rom di Torino però è finito a tarallucci e vino. I nomadi, infatti, l'accampamento l'avrebbero solo spostato più in là dopo aver intascato quei mille euro. La denuncia è arrivata da Augusta Montaruli, di Fratelli d'Italia: "Lo spreco del Comune sa di danno erariale da circa 100 mila euro e chiederemo alle autorità competenti di accertarlo. Era ovvio che il Comune sarebbe stato beffato". Annunciando un'interrogazione parlamentare per chiedere lo sgombero dei nuovi insediamenti, la Montaruli sottolinea che quel che è accaduto era stato ampiamenei previsto e denunciato "da noi fin dal primo giorno". Leggi su iltempo

Mille euro per tornare in Romania o per affittare una casa e lasciare l'accampamento abusivo. Il "bonus" che Chiara Appendino ha dato ad alcune famiglie Rom di Torino però è finito a tarallucci e vino ...

Chiara Appendino beffata dai rom. «Mille euro se andate via». Loro intascano e si spostano più in là

I rom che vivono a Torino si prendono gioco del sindaco Chiara Appendino. Il Comune aveva offerto loro una somma di mille euro per lasciare l’insediamento di via Germagnano. L’obiettivo era quello sgo ...

