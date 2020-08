Graziani, che schiaffo a Conte: “crea pressione e fa richieste assurde, non è padrone dell’Inter” (Di lunedì 24 agosto 2020) Intervistato da Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha speso parole di critica nei confronti di Antonio Conte. L’ex calciatore del Torino ha puntato il dito contro il caratteraccio dell’alleantore dell’Inter, protagonista nelle ultime settimane di alcune uscite piuttosto pungenti nei confronti dei nerazzurri: “gli allenatori come Simeone e Conte non mi piacciono perché con i loro comportamenti in panchina creano pressione ai giocatori e alla lunga diventano controproducenti. Non mi rivedo in loro, quanto più in Klopp nella gestione della partita. Da un mese e mezzo fa richieste assurde, dice di non salire sul carro dei vincitori ma io lo sto ancora cercando questo carro. Se parlasse con Mourinho gli ricorderebbe che ha vinto zeru tituli. Lo ... Leggi su sportfair

