Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: "Ho chiesto una stanza autonoma ed un bagno a parte" (Di lunedì 24 agosto 2020) A poche settimane dall'inizio della nuova stagione del 'Grande Fratello Vip', Patrizia De Blanck, intervistata da 'IlGiornale.it' ha rivelato, per la prima volta, le richieste, fatte alla produzione del programma, per il quieto vivere in casa: 24 agosto 2020 12:19. Leggi su blogo

VecchioStr : RT @assurdistan: Il vero complotto in Italia è la convinzione che servano solo consumatori, educati al consumo (Billionaire, Grande Fratell… - alexandercaper1 : Questi politicanti di cdx sono fenomeni da baraccone , ma alla stessa stregua sono i loro elettori che guardano la… - GisellaPagano : L'ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani si rifiuta di indossare la mascherina sul traghe… - toysblogit : Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: 'Ho chiesto una stanza autonoma ed un bagno a… - giuliatugnoli1 : @Alli_Stones Si ... probabilmente un fratello più grande oppure una sorella -