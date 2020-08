Giovanna Civitillo: la moglie di Amadeus sfoggia il fisico in bikini (Di lunedì 24 agosto 2020) La coppia formata da Amadeus e Giovanna Civitillo è una delle più amate del mondo dello spettacolo e il loro profilo Instagram di coppia è sempre seguitissimo. In uno degli ultimi scatti, la moglie del conduttore viene immortalata mentre si gode il relax estivo, mostrando il suo fisico perfetto in bikini. Giovanna Civitillo in bikini riceve un boom di like Nella loro pagina Instagram la celebre coppia si sta godendo la fine delle vacanze estive al mare, dopo un anno segnato dal successo del conduttore al Festival di Sanremo ma anche dalle difficoltà per il Covid-19. Nelle ultime foto la bella moglie di Amadeus è sdraiata su un lettino mentre è intenta ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Avete mai visto la moglie di Amadeus in bikini? Giovanna Civitillo la foto rarissima a 43 anni: pazzesca Guarda -… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Civitillo Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo in bikini su Instagram è stupenda DiLei Amadeus, la moglie Giovanna a 43 anni in bikini: fisico da sirena!

Conoscete tutti Giovanna Civitillo, la moglie del celebre conduttore Rai, reduce da I soliti ignoti e il Festival di Sanremo. La donn è di una bellezza folgorante e unisce classe allo charme della rag ...

Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo in bikini su Instagram è stupenda

Stupenda, elegante e chic: Giovanna Civitello in bikini su Instagram è stupenda. Amadeus e sua moglie si stanno godendo le meritate vacanze e sui social raccontano la loro estate trascorsa con Fiorell ...

Conoscete tutti Giovanna Civitillo, la moglie del celebre conduttore Rai, reduce da I soliti ignoti e il Festival di Sanremo. La donn è di una bellezza folgorante e unisce classe allo charme della rag ...Stupenda, elegante e chic: Giovanna Civitello in bikini su Instagram è stupenda. Amadeus e sua moglie si stanno godendo le meritate vacanze e sui social raccontano la loro estate trascorsa con Fiorell ...