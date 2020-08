Genoa, ritorno in campo graduale: al via esami e controlli (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Genoa ha iniziato il set di esami e controlli, che verranno replicati tra qualche giorno, necessari per la ripresa dell’attività in piena sicurezza. La squadra rossoblù si sta infatti preparando per il raduno collettivo che segnerà l’inizio della preparazione in vista della prossima stagione, che inizierà ufficialmente l’1 settembre. Intanto, Criscito e compagni, sotto lo sguardo attento dello staff sanitario del Grifone, sono tornati in campo, ad orari scaglionati, durante la mattinata di lunedì. Le visite sono state eseguite al Synlab – Il Baluardo, il polo di riferimento, leader nel campo delle analisi di laboratorio, a cui il club è legato da diversi anni. Leggi su sportface

ROMA – Il Napoli ha raggiunto Castel di Sangro, sede del ritiro pre-campionato fino al 4 settembre, ma è uno dei club più attivi sul mercato nella settimana che chiude il mese di agosto. La società di ...

E' arrivato a bordo di un'auto scura e ad attenderlo ovviamente c'erano diversi tifosi della Juventus. Andrea Pirlo si è presentato così nel suo primo giorno al JMedical che di fatto apre la nuova sta ...

ROMA – Il Napoli ha raggiunto Castel di Sangro, sede del ritiro pre-campionato fino al 4 settembre, ma è uno dei club più attivi sul mercato nella settimana che chiude il mese di agosto. La società di ...E' arrivato a bordo di un'auto scura e ad attenderlo ovviamente c'erano diversi tifosi della Juventus. Andrea Pirlo si è presentato così nel suo primo giorno al JMedical che di fatto apre la nuova sta ...