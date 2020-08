Genoa, primi test ai giocatori: visite scaglionate al Synlab (Di lunedì 24 agosto 2020) Inizia la stagione del Genoa. Alcuni giocatori si sono ritrovati al Synlab per svolgere test e tamponi in vista della ripresa Al via anche la stagione del Genoa. Dopo la salvezza raggiunta all’ultima giornata, in casa rossoblù c’è voglia di riscatto: la nuova annata dovrà portare quello che nello scorso campionato è mancato. Oggi alcuni giocatori si sono ritrovati al Synlab per svolgere test e tamponi. Ingressi scaglionati per i calciatori rossoblù, che continueranno a svolgere controlli anche nei prossimi giorni. 🔴🔵 Prima tornata di controlli per i tesserati al #Synlab @IIBaluardo ➡️ https://t.co/JRxHUlNn8E pic.twitter.com/7oYgXMsZtF — ... Leggi su calcionews24

Cagliari, Genoa e Parma a duello: tutte vogliono Mancosu

Dopo essere retrocesso in B con il Lecce, il 32enne centrocampista difficilmente rimarrà in giallorosso: bagarre per averlo. Nonostante la retrocessione di qualche settimana fa, Marco Mancosu non rest ...

TUTTOSPORT - Torino, Izzo sogna il Napoli

Restyling difesa per il Torino: ai dirigenti ha chiesto di essere ceduto il napoletano Armando Izzo. L'Interesse dell'Inter nei suoi confronti è calato con Conte che andrà via assieme alla sua difesa ...

