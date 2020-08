Francesca è morta a casa a 24 anni durante una festa con amici. "Ipotesi overdose" (Di lunedì 24 agosto 2020) Una ragazza di 24 anni, Francesca, è stata trovata senza vita a Brescia, nel centro storico. Gli inquirenti non escludono l’Ipotesi che la giovane possa essere deceduta a causa di un’overdose. A chiamare i soccorsi sarebbero stati degli amici che erano con lei e che per tutta la giornata sono stati interrogati dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato.Si legge sul Corriere della sera:La chiamata ai soccorsi pare sia scattata attorno alle dieci di ieri mattina. Fondamentale sarà capire l’ora della morte. E soprattutto, oltre all’esatta causa del decesso, se un intervento più tempestivo le avrebbe salvato la vita. Per questo tutti coloro che sabato sera e ieri erano con lei sono stati sentiti in questura alla presenza del pm di ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Francesca è Francesca Manfredi, morta a Brescia: «L’ipotesi è overdose» Corriere della Sera Francesca è morta a casa a 24 anni durante una festa con amici. "Ipotesi overdose"

Una ragazza di 24 anni, Francesca, è stata trovata senza vita a Brescia, nel centro storico. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi che la giovane possa essere deceduta a causa di un’overdose. A chiam ...

Cinema America, Checco Zalone: «Mettete la mascherina durante il film»

«Ragazzi, mi raccomando, indossate la mascherina e rispettate il distanziamento. Fate i bravi!»: il messaggio che Checco Zalone, dall'Umbria dove sta trascorrendo le vacanze, ha postato sui social è u ...

