Fiat Strada - In Brasile è boom di vendite per il pick-up (Di lunedì 24 agosto 2020) La Fiat ha raccolto in Brasile un successo oltre le attese per il debutto del nuovo Strada, presentato a giugno nonostante la pandemia del coronavirus. I dati di vendita hanno premiato la Casa italiana in un momento in cui il mercato ha subito una pesante flessione: il costruttore rivedrà presto i piani produttivi del pick-up perché già a luglio sono stati venduti 18.000 esemplari, pari a tre volte il dato fatto registrare dal modello uscente. Numeri che coprono oltre il 60% del segmento, particolarmente significativi in un mercato molto grande come quello brasiliano. Pur avendo previsto un incremento delle consegne grazie alla nuova generazione, i vertici della Fiat non avevano immaginato un successo simile ed avevano sottostimato anche i volumi produttivi, che ... Leggi su quattroruote

ClubAlfaIt : #Fiat Strada punta a diventare l'auto più venduta in Brasile in assoluto - chevida : RT @quattroruote: #Fiat #Strada, in #Brasile è boom di vendite per il pick-up di FCA -----> - quattroruote : #Fiat #Strada, in #Brasile è boom di vendite per il pick-up di FCA -----> - motoreseacao : Nova Fiat Strada Ultra confirmada | Forza Massima | Express | motoreseacao - motoreseacao : Fiat Argo Trekking | Strada 2021 | Toro 2021 | Forza Massima Fiat | motoreseacao -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Strada Fiat Strada 2020: è boom di vendite in Brasile per il pick-up - Quattroruote.it Quattroruote Pirelli Cinturato CN54: nuova gomma per la Fiat 500 classica

Ecco le nuove gomme per la vecchia Fiat 500. Una gomma Pirelli di oggi per una vettura, anzi un’icona, di ieri, prodotta dalla Pirelli e chiamata Cinturato CN54. Lei (la gomma) fa parte della Collezio ...

Fiat Strada

Le due ibride plug-in sono disponibili con prezzi intorno ai 40 mila euro ...

Ecco le nuove gomme per la vecchia Fiat 500. Una gomma Pirelli di oggi per una vettura, anzi un’icona, di ieri, prodotta dalla Pirelli e chiamata Cinturato CN54. Lei (la gomma) fa parte della Collezio ...Le due ibride plug-in sono disponibili con prezzi intorno ai 40 mila euro ...