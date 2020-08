De Laurentiis: "Assurdo che vogliano farci ancora giocare a porte chiuse e ogni 3 giorni! Continuo a leggere cifre folli su Osimhen..." (Di lunedì 24 agosto 2020) Osimhen? 'ogni tanto leggo sui quotidiani dicono che Osimhen l'ho pagato 47 milioni, in realtà sono 70 milioni e oltre'. Atmosfera a Castel di Sangro? ' Tutto molto disciplinato, ho visto una ... Leggi su calcionapoli24

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...