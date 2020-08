Ciclismo, cronometro donne Elite Europei 2020 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di lunedì 24 agosto 2020) Alle 14:30 di oggi 24 agosto scatta la cronometro degli Europei di Plouay 2020 riservata alle donne Elite. Partecipano 26 atlete che cercheranno lungo i 25,6 km molto mossi del percorso di conquistare il titolo e la maglia di campionessa europea contro il tempo. Grande attesa soprattutto per le olandesi: Ellen Van Dijk è la campionessa uscente ma dovrà vedersela con le connazionali Annemiek van Vleuten (per molti favorita numero uno) e Anna van der Breggen oltre che con la tedesca Lisa Klein. Una sola italiana in gara, si tratta di Vittoria Bussi che pochi giorni fa ha chiuso al secondo posto la cronometro dei Campionati Italiani. orari E TV – Le atlete prenderanno il via tra le 14:30 e le 14:55, con la diretta tv ... Leggi su sportface

