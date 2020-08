Cava Durazzano, Guida: “L’interesse di pochi non prevalga su quello di migliaia di cittadini” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – “Il mio impegno in Regione sarà quello di rimodulare il piano delle attività estrattive e far bloccare la concessione per la Cava di Durazzano che insiste quasi interamente sulla Valle di Suessola”. Lo ha dichiarato Davide Guida, candidato al consiglio regionale con Noi Campani, intervenendo su un tema che interessa da vicino tutti i residenti della Valle di Suessola, in particolare quelli dei comuni di Arienzo, Santa Maria a Vico, Cervino, San Felice a Cancello, Maddaloni oltre a Durazzano, Sant’Agata de’ Goti, Ariola, Forchia ed Arpaia. La vicenda della Cava di Durazzano, attualmente pendente dinanzi al Consiglio di Stato, è oggetto da anni di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Cava Durazzano Cava Durazzano, Guida: "L'interesse di pochi non prevalga su quello di migliaia di cittadini" anteprima24.it