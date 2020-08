Campania, ritorno in classe a settembre: la temperatura verrà misurata a scuola (Di lunedì 24 agosto 2020) La temperatura corporea verrà misurata a scuola, anziché a casa dai genitori. Lo ha deciso il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, al termine di una riunione tenutasi a Palazzo Santa Lucia assieme all’Unità di Crisi e tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere. Campania, ritorno in classe: la temperatura verrà misurata … L'articolo Campania, ritorno in classe a settembre: la temperatura verrà misurata a scuola Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

