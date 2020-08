Calcio: Juve; Ronaldo al raduno, inizia 3/o anno bianconero (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 24 AGO - Era il più atteso, è arrivato anche lui: Cristiano Ronaldo ha varcato i cancelli della Continassa. Il portoghese ha fatto il suo ingresso nel quartier generale della Juventus ... Leggi su corrieredellosport

