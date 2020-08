Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, Chiara l’ex di lui: “Non mi sento da meno a nessuno’ (Di lunedì 24 agosto 2020) “Sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno” a parlare è Chiara, bresciana, classe 1993, Marketing Project Coordinator a Taiwan per una azienda che importa vini italiani. Chiara parla inglese e cinese, ed è diventata ‘famosa’ sulle pagine di gossip perché il suo ex fidanzato ha cominciato ad uscire con Belen Rodriguez. Lui è Antonino Spinalbese (CHI È), hairstylist di Milano ed è stato immortalato sulle pagine del settimanale Vero, mentre bacia Belen Rodriguez. E così a Taiwan una ragazza si è ritrovata Instagram invaso link a notizie e foto dell’ex con Belen oltre a una marea di ... Leggi su tvzap.kataweb

