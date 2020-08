Barcellona, Koeman chiama Suarez: l’attaccante non fa più parte del progetto (Di lunedì 24 agosto 2020) Ronald Koeman ha comunicato a Luis Suarez che la prossima stagione non farà parte della rosa del Barcellona. L’attaccante, che ancora non aveva ricevuto alcuna notizia circa il ritorno agli allenamenti, si trova ora costretto a rescindere il contratto con il Barcellona, in scadenza il 30 giugno 2021. Luis Suarez si stava godendo le vacanze quando, nella mattinata di lunedì, ha ricevuto la chiamata da Koeman, nuovo allenatore blaugrana. Il tecnico olandese ha spiegato al calciatore uruguayano che non rientra nel suo progetto per la nuova stagione. Come riportato da RAC1, gli avvocati di Suarez negozieranno la rescissione del contratto dell’attaccante, che sarebbe scaduto il 30 giugno ... Leggi su sportface

