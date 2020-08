90enne in lacrime alla Guardia Medica di Matera (Di lunedì 24 agosto 2020) Un anziano chiede la prescrizione per le sue medicine a due dottoresse della Guardia Medica, ma viene maltrattato. Il video è virale donne picchiano medico ciabatte video NoneRussia: medico uccide a pugni un paziente Il video dell'uomo ucciso a pugno da un medico di un ospedaleUn Anziano Aggredito Si Difende Con Coraggio None Leggi su panorama

