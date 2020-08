Serena Williams-Rus in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) Serena Williams fa il suo esordio contro Arantxa Rus al secondo turno del Wta di Cincinnati. Dopo il torneo di Lexington che l’ha vista uscire ai quarti di finale, l’ex numero uno al mondo approccia al vero appuntamento che inaugura la ripartenza per i big. La sfida che vale un posto al terzo turno è in programma nella giornata di martedì 25 agosto con orario ancora da definire e verrà trasmessa in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky con streaming disponibile sul sito dell’emittente). Sportface.it invece vi terrà compagnia con una cronaca e gli highlights al termine. Leggi su sportface

