NBA Playoff 2020: i Celtics chiudono la pratica 76ers e avanzano, netto 4-0 (Di domenica 23 agosto 2020) I Boston Celtics chiudono la pratica e passano il turno nei Playoff NBA 2020. Tatum e compagni si guadagnano l’accesso alla semifinale ad Est, archiviando sul 4-0 una pratica già ampiamente indirizzata con i Philadelphia 76ers. Nella serata italiana di domenica 23 agosto, i Celtics fanno la differenza nel terzo quarto con un parziale di 32-19, poi gestiscono lo score sino alla sirena che sancisce il 110-106. Kemba Walker fa 32, leggermente meglio di Joel Embiid che va a segno mettendo a referto 30 punti. Nella squadra di Boston grande apporto arriva dagli assist di Jayson Tatum il quale chiude a quota 15. IL TABELLONE I RISULTATI Leggi su sportface

