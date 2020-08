Meteo: VERONA in ginocchio, super tempesta con grandine, vento e pioggia (Di domenica 23 agosto 2020) VERONA è una città disastrata. Le vie principali risultano allagate per una pioggia di intensità monsonica che ha accompagnato il temporale che si è abbattuto nel pomeriggio con una fitta grandinata. Il temporale è stato accompagnato da vento di intensità da tempesta. In alcune vie cittadine l’acqua tocca i 1,5 metri di altezza. La grandine è stata accumulata in alcune vie per decine di centimetri dall’acqua che le ha invase. Inoltre, il vento fortissimo ha causato danni diffusi nel centro urbano. Alcune persone si sono state travolte da masse d’acqua. Si segnalano molti danni, anche ai negozi, con alcune vetrine che sono state infrante dalla pressione ... Leggi su meteogiornale

