Massa: migranti positivi ic centro accoglienza. Il prefetto dispone trasferimento in ospedale (Di domenica 23 agosto 2020) Il trasferimento dei 7 ospiti risultati positivi al Covid-19 al reparto cure intermedie del vecchio ospedale di Massa. Due viaggi dell'ambulanza, e l'assistenza di due pattuglie delle forze dell'ordine hanno consentito di terminare il trasferimento voluto dal prefetto Claudio Ventrice Leggi su firenzepost

ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Mentre #Lampedusa affonda a causa della nuova invasione di #migranti, l’ex medico e ora eurodeputato del #Pd @bartolop… - FirenzePost : Massa: migranti positivi ic centro accoglienza. Il prefetto dispone trasferimento in ospedale - fabjo66 : RT @francescatotolo: Mentre #Lampedusa affonda a causa della nuova invasione di #migranti, l’ex medico e ora eurodeputato del #Pd @bartolop… - SandraE82526551 : RT @francescatotolo: #Massa: #migranti in #quarantena (pure una donna positiva al #COVID19) escono dal centro accoglienza. I residenti chia… - Avv_Landro : Migranti positivi al Covid si riversano nelle strade: panico a Massa -

Ultime Notizie dalla rete : Massa migranti

Continuano le violazioni della quarantena nei centri di accoglienza. A Massa, in Toscana, nelle scorse ore è scattato l'allarme per la fuga di un gruppo di migranti in quarantena positivi al Covid da ...“La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esiste ...