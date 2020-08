Juve: definito lo staff di Pirlo, vice è Tudor (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 23 AGO - Lo staff che assisterà Andrea Pirlo nella sua prima stagione da allenatore della Juventus è stato definito. Lo svela al completo lo stesso club bianconero con l'annuncio ... Leggi su corrieredellosport

Lo staff che assisterà Andrea Pirlo nella sua prima stagione da allenatore della Juventus è stato definito. Lo svela al completo lo stesso club bianconero con l'annuncio ufficiale, a 24 ore dal raduno ...

