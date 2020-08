GP Stiria, Pol Espargarò: "Felice per il terzo posto" (Di domenica 23 agosto 2020) SPIELBERG - " In questa gara potevano vincere davvero tutti. Ho lottato con Miller ma alla fine siamo andati entrambi larghi: sono comunque super Felice per questo podio ". Così Pol Espargarò dopo il ... Leggi su corrieredellosport

LaStampa : Dietro al portoghese, Miller e Pol Espargaro. Dovizioso quinto. Lo spagnolo della Yamaha si getta dalla moto rimast… - Ismcgr : RT @gponedotcom: GP Stiria: vittoria di Oliveira e KTM, Miller 2°, Pol Espargarò 3°: Dopo la bandiera rossa per l'incidente di Vinales, il… - hide52riders : RT @gponedotcom: GP Stiria: vittoria di Oliveira e KTM, Miller 2°, Pol Espargarò 3°: Dopo la bandiera rossa per l'incidente di Vinales, il… - gponedotcom : GP Stiria: vittoria di Oliveira e KTM, Miller 2°, Pol Espargarò 3°: Dopo la bandiera rossa per l'incidente di Vinal… - FormulaPassion : #MotoGP | Le parole dei primi tre del GP di Stiria #AustrianGP -