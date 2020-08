Giù le mani da Lukaku: i numeri e i record di una stagione straordinaria (Di domenica 23 agosto 2020) Di autogol in una finale europea nel corso della storia ce ne sono stati tanti. La prima storica edizione della Champions League vinta da una squadra diversa dal Real Madrid fu ad esempio decisa dall’autorete del portiere Rammallets che permise al Benfica di avere la meglio sul Barcellona. A dire il vero è un dato statistico che a Romelu Lukaku deve interessare relativamente visto che tra la rovesciata di Diego Carlos e la deviazione del belga, la Uefa nel tabellino della finale di Europa League tra Siviglia-Inter ha deciso di premiare il gesto tecnico dell’ex Nantes. Ufficialmente, Romelu Lukaku non ha siglato nessun autogol a Colonia. Nell’immaginario collettivo, invece, la finale sarà probabilmente ricordata per la beffa del giocatore nerazzurro più decisivo di questa stagione. Perché ... Leggi su sportface

