Fiorentina, due positivi al Coronavirus: entrambi asintomatici (Di domenica 23 agosto 2020) Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha annunciato la Fiorentina attraverso una nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Sono asintomatici e sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. Il gruppo squadra, invece, prosegue le attività come da programma. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti”. Coronavirus: Mihajlovic positivo, ma è asintomatico. Tre casi alla SpalL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

