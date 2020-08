Fall Guys Ultimate Knockout: l’aggiornamento introduce la skin di Portal 2 (Di domenica 23 agosto 2020) Mediatonic ha introdotto alcune interessanti novità con l’ultimo aggiornamento per Fall Guys, tra cui una skin a tema Portal 2 L’avrete notato: Fall Guys è la nuova sorprendente hit videoludica di quest’estate. Con un gameplay tanto semplice quanto magnetico, il titolo è stato capace di imporsi in un lampo. Perfettamente consapevoli di essere sulla cresta dell’onda, gli sviluppatori di Fall Guys stanno continuando ad inserire nuovi contenuti per la gioia dei fan e in quest’articolo, per l’appunto, vi parliamo della nuova skin di Portal 2 disponibile già da ora con l’ultimo aggiornamento. Ecco la skin di Portal 2 e ... Leggi su tuttotek

Bellhead0717 : F Fa F Fa Fa Fa Fall Guys - BeliStuff : RT @maryftalexby: Alex bailando como su personaje de Fall Guys ???? - Elmosmoccurio : Ma veramente vi piace Fall Guys? - lixo21278093 : @memesemimagens Finalmente um meme q n é de fall guys - Pedrxhkkj : @GamesRlk Compro fall guys JSKAJDKAJDJZJDJZK -

Ultime Notizie dalla rete : Fall Guys

L’avrete notato: Fall Guys è la nuova sorprendente hit videoludica di quest’estate. Con un gameplay tanto semplice quanto magnetico, il titolo è stato capace di imporsi in un lampo. Perfettamente cons ...CHECK YOUR INVENTORY. . We actually don't even know who it is lol. . WHO IS #TheFallenOne ?!? Chi sarà stato questo fortunato campione di Fall Guys? Fall Guys: Ultimate Knockout è ormai un fenomeno mo ...