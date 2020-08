Esclusiva: Palermo, non solo Corazza. Piace anche Bianchi della Reggina (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Palermo vuole chiudere l’operazione Simone Corazza, un grande colpo per l’attacco. Ma con la Reggina può essere definita un’altra operazione, quella che riguarda il centrocampista Nicolò Bianchi, a conferma delle grandi ambizioni del club che – da poco promosso in Serie C – vuole provare subito la scalata in B con Boscaglia in panchina. Foto: logo Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Palermo Esclusiva: Palermo, non solo Corazza. Piace anche Bianchi della Reggina alfredopedulla.com Traghetto Palermo-Civitavecchia, viaggio incubo senza aria condizionata. E le regole anti Covid saltano

Un traghetto senza aria condizionata con un migliaio di persone a bordo, passeggeri in rivolta che abbandonano la nave prima che lasci il porto di Palermo, dopo ore di proteste e calca alla reception.

Quartieri dell’Arte 2020 al via con “Vago fiore” in occasione della festa di Santa Rosa

NewTuscia – VITERBO – La ‘ri-immaginazione’ di una processione cinquecentesca e del trasporto della Macchina di Santa Rosa del 1690. Pannelli grafici di Francesco De Grandi su tappeto vocale-sonoro di ...

Un traghetto senza aria condizionata con un migliaio di persone a bordo, passeggeri in rivolta che abbandonano la nave prima che lasci il porto di Palermo, dopo ore di proteste e calca alla reception.