Esche avvelenate, lacci metallici, fucilate: decine di gatti uccisi in Franciacorta (Di domenica 23 agosto 2020) Una sola domanda: perché? Negli ultimi mesi diversi Comuni della Franciacorta sono teatro di decine e decine di casi di uccisione di felini. Se a Cologne si può parlare di vera e propria emergenza, ... Leggi su bresciatoday

Lucia05149332 : RT @CrisciGloria: Esche avvelenate, lacci metallici, fucilate: decine di gatti uccisi in Franciacorta - fendente1 : RT @CrisciGloria: Esche avvelenate, lacci metallici, fucilate: decine di gatti uccisi in Franciacorta - CrisciGloria : Esche avvelenate, lacci metallici, fucilate: decine di gatti uccisi in Franciacorta - PerugiaToday : Bocconi killer in un campo a Parlesca, il Comune di Perugia transenna l'area e scatta la bonifica - Umbria24 : Perugia, esche avvelenate in un campo: Comune dispone bonifica e aumenta i controlli -

Esche avvelenate vicino alla spiaggia per cani, aperta indagine

A seguito di esche e bocconi potenzialmente avvelenati rinvenuti nel tratto di strada interno alla pineta tra il parcheggio di via Campi Lunghi e la spiaggia Bau Beach delle Gorette, il sindaco Samuel ...

