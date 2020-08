Covid, Speranza “Non serve lockdown, situazione diversa da prima fase” (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “lockdown, blocchi regionali, divieto di trasferimenti interregionali. Calma, non ci troviamo in questa situazione. Io sono sempre stato e ancora sono per la massima prudenza. Ma bisogna mantenere la calma. Il nostro Paese non si trova nelle condizioni di dover attivare queste misure. Proprio no”. Lo dice in un colloquio con il quotidiano La Repubblica il ministro della Salute, Roberto Speranza.Oggi con i presidenti della Regione “si terrà un nuovo incontro per definire e concordare la linea di azione. E’ chiaro che bisogna stare tranquilli, non si deve esagerare. Ma sono convinti che già in questo incontro si converrà un metodo di procedere comune”.Sul fronte dei contagi “la situazione – spiega il ministro – è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Adnkronos : #Covid, #Speranza: 'Non ci sarà un nuovo #lockdown' - Corriere : Speranza: «Covid, dati preoccupanti. Ai giovani lancio un appello: usate tutte le precauzioni» - RaiNews : Speranza: 'Non vanificare gli sforzi, Priorità riaprire le scuole a settembre' #discoteche #discotechechiuse - Ettore572 : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: “Non ci sarà un nuovo lockdown” (questo fa il paio con: 'vogliamo la verità per Ustica' #segnatevelo) http… - ImolaOggi : Covid, Speranza: “Non ci sarà un nuovo lockdown” (questo fa il paio con: 'vogliamo la verità per Ustica'… -