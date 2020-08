Covid-19, c'è un quarto contagio a Capaccio: i nuovi dati (Di domenica 23 agosto 2020) Altri due casi di contagio da Covid-19 a Capaccio . E' positivo l'amico dell'uomo rientrato dalla Sardegna, nei giorni scorsi. Il quarto caso, invece, riguarda il padre di uno dei ragazzi rientrati ... Leggi su salernotoday

HuffPostItalia : Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: 'Terrapiattisti del ca...' - borghi_claudio : La Cina è sparita dalle 'classifiche' ?? del Covid - HuffPostItalia : La vignetta postata da Zangrillo sui morti di Covid indigna il web - Eventus_docet : RT @Alessandropn: @a_meluzzi Italiani... Se dopo 40anni non ci dicono la verità su Ustica, figuratevi che la raccontano sul covid-19. Svegl… - st_75 : RT @MassimoSertori_: DA ASCOLTARE! Analisi chiarissima del prof. #Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive in uno dei più impor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid è

La conferenza stampa del presidente Trump che annuncia nuove cure per fermare l’epidemia da coronavirus. Partecipano anche il ministro della Salute Alex Azar e il capo della Food and Drug ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.915 casi di positività, 127 in più rispetto a ieri, di cui 68 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...