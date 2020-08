Calciomercato Pedullà: Allegri-Inter, la tavola è apparecchiata (Di domenica 23 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

angeloinitaly : RT @fcin1908it: Pedullà: 'Inter, confermato appuntamento per chiudere Tonali. Oriali? E' legato a...' - - fcin1908it : Pedullà: 'Inter, confermato appuntamento per chiudere Tonali. Oriali? E' legato a...' - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La #BorsadiPedullà: niente Gabriel? Il @sscnapoli va su #Matvienko. Panchina @GenoaCFC: se non arriva Italiano... https://… - Gazzetta_it : La #BorsadiPedullà: niente Gabriel? Il @sscnapoli va su #Matvienko. Panchina @GenoaCFC: se non arriva Italiano...… - sscalcionapoli1 : Pedullà: 'Papastathopoulos interessa, il Napoli interverrà per due centrali difensivi' #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Pedullà Allegri-Inter, la tavola è già apparecchiata. Ma sul mercato sono tutti in ritardo La Gazzetta dello Sport