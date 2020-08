Calciomercato Palermo, centrocampo tutto da rifare: Palazzi in trattativa, idea Pasa. Agazzi e Mazzitelli… (Di domenica 23 agosto 2020) Un centrocampo tutto da rifareL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come il Palermo, al fine di colmare i buchi a centrocampo, dovrà muoversi al più presto sul mercato. Le restrizioni sulle liste relativamente al numero di giocatori da inserire ha costretto il club di Viale del Fante a salutare alcuni dei giovani protagonisti della scorsa stagione di Serie D, tra cui anche Christian Langella ed Erdis Kraja, per puntare su giovani di maggiore esperienza. È per questa ragione che, ad oggi, Roberto Boscaglia nel reparto centrale può contare soltanto su Malaury Martin e Alessandro Martinelli.Palermo, il modulo di Boscaglia: difesa a 4 unica certezza, tre idee per l’attaccoIl ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, centrocampo tutto da rifare: Palazzi in trattativa, idea Pasa. #Agazzi e Mazzitelli… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, centrocampo tutto da rifare: Palazzi in trattativa, idea Pasa. Agazzi e Mazzitelli...… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, centrocampo tutto da rifare: Palazzi in trattativa, idea Pasa. Agazzi e Mazzitelli...… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, si punta ancora #Corazza: per lui pronto un biennale. I dettagli - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, si punta ancora Corazza: per lui pronto un biennale. I dettagli -